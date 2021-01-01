Рейтинг популярных товаров 2021

Рейтинг популярных товаров 2021

Рейтинг популярных товаров 2021

Рейтинг популярных товаров 2021

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Мы проводим исследования за Вас!

Мы проводим исследования за Вас!

Обработано 240 346 обзоров

Рекомендации наших экспертов

Рекомендации наших экспертов

Рекомендации наших экспертов

Рекомендации наших экспертов

Как выбрать пылесос. Главные критерии выбора

Пылесосы

Как выбрать пылесос. Главные критерии выбора

Узнайте как правильно выбрать пылесос. На что вы первую очередь обратить внимание при выборе пылесоса в дом. Что будет практичнее: классический пылесос или робот-пылесос?

23 дебакря 2020
Как выбрать детское автокресло

Детские автокресла

Как выбрать детское автокресло

В статье вы узнаете как выбрать детское кресло в авто. На какие группы делят детские автокресла, какие виды автокресел бывают, как выбрать автокресло для ребенка определенного возраста.

23 дебакря 2020
Руководство: как выбрать подогреватель для детских бутылочек

Стерилизаторы и подогреватели

Руководство: как выбрать подогреватель для детских бутылочек

Узнайте чем отличаются современные модели подогревателей детских бутылочек. Чтобы выбрать подходящий подогреватель , нужно определиться с набором опций и местом, где вы будете его использовать.

23 дебакря 2020
Инструкция: как выбрать хлебопечку

Хлебопечки

Инструкция: как выбрать хлебопечку

Покупая хлебопечку, нужно обратить внимание на несколько ключевых факторов, чтобы подобрать подходящую модель. В этой статье представлены основные параметры, которые помогут определиться с выбором.

23 дебакря 2020
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Свежие обзоры товаров

Свежие обзоры товаров

Свежие обзоры товаров

Свежие обзоры товаров

Как правильно выбрать фритюрницу и не пожалеть потом

Фритюрницы

Как правильно выбрать фритюрницу и не пожалеть потом

Узнайте как выбрать фритюрницу , которая прослужит вам больше 6-ти лет. В ней вы сможете приготовить вкусные хрустящие чипсы или картофель фри за несколько минут без особых хлопот.

23 дебакря 2020

Как выбрать ингалятор для всей семьи

Ингаляторы, небулайзеры

Как выбрать ингалятор для всей семьи

Читайте как выбрать подходящую модель ингалятора из множества представленных на рынке? Если иметь ингалятор дома, можно облегчить протекание болезни и ускорить выздоровление.

23 дебакря 2020

Советы родителям: как выбрать детскую коляску

Детские коляски

Советы родителям: как выбрать детскую коляску

Перед всеми будущими родителями встает вопрос о выборе первой детской коляски для своего ребенка. Лучше всего подумать об этом еще до его рождения. Читайте подробнее в этой статье.

23 дебакря 2020

Как выбрать идеальный холодильник за 10 минут

Холодильники

Как выбрать идеальный холодильник за 10 минут

Если у вас сломался холодильник, или старый не вписывается в новую кухню, вы наверняка задаетесь вопросом, как выбрать идеальный холодильник, который прослужит долгую жизнь. Читайте об этом в этой статье.

23 дебакря 2020

Инструкция: как выбрать йогуртницу

Йогуртницы

Инструкция: как выбрать йогуртницу

Производители предлагают огромный выбор моделей йогуртниц с различными функциями, объемом и мощностью. Читайте эту статью чтобы сделать правильный выбор йогуртницы.

23 дебакря 2020

Как подобрать смесь для кормления

Молочные смеси

Как подобрать смесь для кормления

После прочтения статьи вы узнаете как выбрать смесь для кормления, а также ознакомитесь с ассортиментом современного рынка.

23 дебакря 2020

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Pomogator - это сервис который поможет в выборе лучших товаров для дома.

Мы публикуем уникальные обзоры, рейтинги и подборки ТОП 10 лучших товаров года.

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Мы анализируем миллионы товаров из лучших интернет-магазинов

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