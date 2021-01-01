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Покупая хлебопечку, нужно обратить внимание на несколько ключевых факторов, чтобы подобрать подходящую модель. В этой статье представлены основные параметры, которые помогут определиться с выбором.
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Перед всеми будущими родителями встает вопрос о выборе первой детской коляски для своего ребенка. Лучше всего подумать об этом еще до его рождения. Читайте подробнее в этой статье.
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Если у вас сломался холодильник, или старый не вписывается в новую кухню, вы наверняка задаетесь вопросом, как выбрать идеальный холодильник, который прослужит долгую жизнь. Читайте об этом в этой статье.
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